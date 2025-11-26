In casa con fucile a canne mozze e pistola, arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e munizioni da carabinieri stazione di Messina Giostra che, durante una perquisizione, hanno trovato e sequestrato nella sua abitazione un fucile con le canne mozzate, 32 cartucce e una pistola con matricola abrasa. L’indagato è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le armi e le munizioni saranno consegnate a militari dell’Arma del Ris per gli esami balistici.