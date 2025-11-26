Cammarata

Controllo dei carabinieri tra Cammarata e San Giovanni Gemini, sequestrata droga 

Un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto delle condotte legate all’uso personale di sostanze stupefacenti e alle violazioni delle norme del codice della strada.

L’attività, condotta con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti e con l’impiego di 9 pattuglie, ha consentito di segnalare due soggetti alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il conseguente sequestro di 0,70 grammi di cocaina e 3 grammi hashish. Nel corso dei controlli sono stati inoltre eseguiti 2 sequestri amministrativi ed elevate varie sanzioni per violazioni al Codice della Strada (tra cui eccesso di velocità, mancata revisione e altre irregolarità). Complessivamente, sono 60 le persone controllate e 18 i veicoli ispezionati. Effettuate anche 2 perquisizioni personali e 3 domiciliari, oltre al controllo di 5 persone sottoposte a misure restrittive.

Il servizio rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, volto a garantire un presidio costante del territorio, incrementare la sicurezza percepita e contrastare ogni forma di illegalità.

