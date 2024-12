Deteneva illegalmente in casa 800 kg di materiale esplodente, arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato a Catania ha arrestato un uomo che deteneva illegalmente all’interno della propria abitazione circa 800 kg di materiale esplodente non autorizzato e in parte di natura totalmente artigianale.

Nell’ambito dei servizi organizzati dalla Questura di Catania per prevenire e reprimere la vendita abusiva di pericolosi fuochi artificiali che vengono accesi in occasione delle festività di fine anno, personale della squadra amministrativa della Divisione polizia amministrativa e sociale ha svolto mirati accertamenti finalizzati alla ricerca di materiale esplodente.

A seguito di tale attività in un’abitazione del quartiere San Cristoforo, di proprietà di un 40enne catanese, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di fuochi artificiali, circa 800 kg, in parte di natura artigianale, detenuti senza alcuna autorizzazione, alcuni dei quali accatastati sul terrazzino confinante con un altro appartamento.

Sul posto è intervenuto anche personale del nucleo artificieri della Questura di Catania per la messa in sicurezza del materiale e personale della Polizia scientifica per la documentazione video-fotografica.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione illegale e ricettazione di materiale esplodente, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del Pm l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa di convalida del Gip.