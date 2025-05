Dipendente Stm ustionata da acido: è in codice rosso

Una dipendente di 45 anni è rimasta ustionata da un acido mentre stava svolgendo dei lavori all’interno dello stabilimento della STMicroelectronics di Catania.

La donna è stata condotta in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania ed è stata ricoverata al Centro grandi ustioni, dove è seguita da diversi specialisti anche per via delle ustioni che ha riportato su viso e corpo.

Indagini sono in corso.