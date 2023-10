Esercito, il 62º reggimento fanteria Sicilia commemora i propri caduti

Si è celebrata nei giorni scorsi alla caserma “Erminio Sommaruga” di Catania la ricorrenza di Corpo del 62° reggimento fanteria “Sicilia”. I Fanti del 62° hanno condiviso il solenne momento della cerimonia dell’alzabandiera nel giorno dell’81° anniversario della battaglia di El Alamein (Africa settentrionale, 23 ottobre – 4 novembre 1942), nella quale presero parte i militari del 62° reggimento fanteria, allora inquadrati nella 102ª Divisione “Trento”.

La storica data, in seguito alla ricostituzione a Catania dell’unità militare nel 1975, è stata assunta a ricorrenza di Corpo del 62° reggimento fanteria “Sicilia” in memoria del sacrificio estremo dei fanti del reggimento. Dopo l’alzabandiera il Colonnello Rocco Mundo, Comandante del reggimento, ha deposto una corona di alloro in onore ai Caduti per poi ricordare l’importanza dei valori fondanti la democrazia del nostro Paese.