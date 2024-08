Etna: attività stromboliana, ridotta operatività aeroporto Catania

È evoluta in fontana di lava la forte attività stromboliana al cratere Voragine dell’Etna, osservata stamane dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, grazie alle immagini della rete di videosorveglianza. L’attività è attualmente in corso e produce una nube vulcanica che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione Est Sud Est. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo avere raggiunto valori molto alti intorno alle 4:30 è ulteriormente aumentata. La localizzazione del centroide delle sorgenti è nell’area del cratere Voragine ad una quota di 2800, 2900 metri sopra il livello del mare.

Anche l’attività infrasonica ha subito un ulteriore incremento ed è su valori molto alti. Gli eventi infrasonici sono localizzati al cratere Voragine e mostrano ampiezze elevate.

L’unita di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 dell’aeroporto di Catania, come comunica la societa’ di gestione Sac, e la riduzione degli arrivi a sei voli l’ora. I passeggeri sono invitati a verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.