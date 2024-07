Etna, sospesi tutti i voli all’aeroporto di Catania

A causa dell’attivita’ eruttiva e dell’emissione di cenere dall’Etna, e’ stata predisposta la sospensione delle operazioni di volo. “Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della pista”, rende noto la Sac, societa’ di gestione dell’aeroporto di Fontanarossa. Resta, cosi’, “rosso” il livello di allerta Vona per l’aviazione, in ragione della nuova attivita’ vulcanica. In cima l’Osservario etneo dell’Ingv ha registrato una fontana di lava con forte emissione di cenere in corso. L’altezza della nube vulcanica e’ di circa 8 chilometri. La nube di cenere si sposta verso sud-sud-est.