Fiamme in appartamento: donna colta da malore

Attimi di paura stamani a Giarre, nel Catanese, per un incendio divampato in un’abitazione in via Manzoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che hanno spento le fiamme che hanno investito un terrazzino al primo piano dell’edificio.

Dai primi accertamenti pare che il rogo, che ha interessato i mobili esterni e un gazebo, sia scaturito dal sistema di alimentazione di una caldaia murale a gas.

La figlia dell’affittuario dell’appartamento è stata colta da malore ed è stata assistita dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, insieme anche a personale della Polizia locale.