Furgone inverte marcia, centauro si schianta e muore

Un motociclista è morto ieri sera a Catania in seguito ad un incidente stradale in via Zia Lisa provocato da un furgone che ha effettuato un’inversione di marcia.

Lo scooter sul quale viaggiava sì è così schiantato sul mezzo, che stava occupando la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia municipale, che stanno effettuando le indagini.

I due mezzi sono stati sequestrati.