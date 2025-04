Giovane aggredito in centro, 3 misure cautelari

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale etneo nei confronti di tre giovani, due 23enni e un 22enne, ritenuti autori di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 4 gennaio nel centro storico cittadino ai danni di un giovane. L’ordinanza dispone l’obbligo di dimora per il 22enne e un 23enne e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora per l’altro 23enne. I tre sono indagati in concorso tra loro e con gli altri soggetti allo stato ignoti del reato di lesioni aggravate dai futili motivi e dall’avere commesso il fatto in più persone riunite ed in numero superiore a cinque. La vittima dell’aggressione ha riportato una frattura del naso ed è stato curato all’ospedale Garibaldi Centro dove è stato giudicato guaribile con prognosi di 30 giorni. Ai poliziotti ha riferito la dinamica dell’accaduto precisando di essere stato aggredito da un gruppo di giovani da lui conosciuti, in due distinti momenti e luoghi, per futili motivi concernenti un banale diverbio avvenuto precedentemente e riconducibile ad una ragazza, sorella di uno degli aggressori. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e il ruolo ricoperto da ciascuno degli aggressori.