Migranti, l’Ocean Viking in attesa di un porto; la Geo barents a Catania con 215 a bordo

E’ scontro tra le navi Ong e il nuovo governo Meloni. A Catania sono ormeggiate le due navi la Humanitas 1 e la Geo Barents; Al porto di Catania sono arrivati i medici delegati dal ministero degli Interni – nello specifico si tratta degli ispettori dell’Usmaf – per effettuare una ulteriore ispezione a bordo della Geo Barents. L’ispezione servirà per verificare se vi siano ulteriori soggetti fragili tra i 215 rimasti a bordo, per poterne consentire lo sbarco.

Gli 89 Migranti, tra cui una quarantina di minori e otto bambini in tenera età, salvati dalla nave Rise Above sono sbarcati in mattinata a Reggio Calabria, sono scesi a terra perché l’intervento dell’imbarcazione della Ong tedesca Mission Lifeline è considerato un evento Sar, un insieme di operazioni di salvataggio, in questo caso navali, mirate alla salvaguardia della vita umana in particolari situazioni di pericolo.

La situazione a bordo della Ocean Viking è disperata. L’imbarcazione si trova in acque internazionali e il porto più vicino sarebbe quello di Pozzallo; a bordo ci sono 234 persone, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati, il più piccolo ha tre anni. Le donne sono 15. La nave è in attesa in mare da 20 giorni. “Abbiamo fatto più di 30 richieste alle autorità per un porto sicuro. Diciassette persone hanno bisogno di diagnosi a terra, 3 di essere ospedalizzate, una ha la polmonite e non risponde agli antibiotici. Di tutto questo le autorità sono state infornate passo passo”. Lo dice il portavoce di Sos Mediterranee, Francesco Creazzo, parlando con i cronisti nel molo dieci del porto di Catania. Il portavoce spiega che a bordo della Ocean Viking “c’è la federazione internazionale della Croce Rossa”.