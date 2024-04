Picchia e minaccia la compagna, arrestato 37enne

Il Gip del Tribunale di Catania ha chiesto la misura della custodia cautelare in carcere per un 37enne di Mascali, indagato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è responsabile di violenza nei confronti della convivente 26enne. Il compagno vietava alla vittima di uscire da casa e di frequentare le sue amiche e la sottoponeva a vessazioni, controllando anche il suo cellulare. L’ultimo episodio, il più violento, è avvenuto tra il 10 e l’11 marzo. A quel punto è stata la stessa ragazza a recarsi alla caserma di Riposto per denunciare il compagno.L’indagato, mentre si trovava a letto con la compagna e le due figlie, ha sentito arrivare sul cellulare di lei un messaggio. Da qui è iniziata una discussione e, dopo aver spinto la ragazza fuori dal letto, l’ha fatta cadere a terra. Poi l’ha minacciata dicendole che la avrebbe gettata giù dal balcone. La donna è scappata in strada e si è recata dai Carabinieri. Per l’uomo, un 37enne, è scattata la custodia cautelare in carcere.