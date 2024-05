Ad Agrigento il convegno concerto sul compositore Michele Lizzi

Si svolgerà in Prefettura ad Agrigento giovedì 9 Maggio alle ore 17 il Convegno Concerto in onore dell’ illustre compositore agrigentino Michele Lizzi (1915-1972). L’evento vuole essere una narrazione di Lizzi uomo, poeta e compositore innovativo che nelle sue opere s’ispira visceralmente alla sua città. Dopo i saluti iniziali del Prefetto Filippo Romano, ci saranno gli interventi di Rita Capodicasa, Giacomo Minio, Giuseppe La Rosa, Gaspare Agnello e Mauro Cottone. Modera Eva Di Betta; le letture sono affidate as Annagrazia Montalbano.