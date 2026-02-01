Pistola clandestina trovata e sequestrata: era nascosta nel contatore di un palazzo

La Polizia di Stato ha trovato e sequestrato una pistola con matricola abrasa, nascosta nel vano contatore dell’energia elettrica di un palazzo, nel quartiere Monte Po. Nei giorni scorsi, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato alcune verifiche nel quartiere di Monte Po, con particolare attenzione alle zone in cui, già in passato, sono stati scoperti dai poliziotti veri e propri “fortini” di armi e munizionamenti, nonché locali utilizzati per la ricettazione di auto e di parti di carrozzeria e per lo spaccio di droga.

I poliziotti delle Volanti hanno controllato varie zone del quartiere, palmo a palmo, senza tralasciare le aree comuni di alcuni palazzi. Durante gli accertamenti, sono riusciti a scovare una pistola clandestina, perfettamente funzionante, nascosta all’interno di un contatore, installato in un apposito vano ricavato in un’area comune di un palazzo di Monte Po. L’arma trovata aveva il serbatoio delle cartucce svuotato ed è stata sequestrata a carico di ignoti. Per compiere tutte le verifiche di natura balistica, come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stato chiesto l’intervento degli agenti del Gabinetto regionale Polizia scientifica che, in laboratorio, effettueranno i dovuti controlli per accertare un eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi e per ricavare possibili elementi utili, come l’acquisizione di impronte digitali e tracce biologiche latenti.