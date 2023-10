Prestiti a tassi usurari, arrestato 53enne

Un uomo di 53 anni, D.G.S., è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato per usura. Gli agenti lo hanno bloccato mentre, nei pressi di un centro commerciale, riceveva del denaro da un’altra persona. Secondo quanto accertato dagli investigatori, tra i due sarebbero intercorsi rapporti di prestito di danaro – su cui sono in corso accertamenti – in relazione ai quali l’arrestato avrebbe preteso la corresponsione di interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla legge. Durante una perquisizione nell’abitazione dell’arrestato la Polizia di Stato ha sequestrato appunti scritti a mano con nomi e relative cifre. L’arresto, su richiesta della Procura distrettuale, è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso verifiche da parte della Squadra Mobile per stabilire se l’arrestato fosse al centro di un più ampio giro d’usura che coinvolgerebbe altre persone.

Opereazione della Squadra mobile di Catania