Notte europea dei Musei, il museo Griffo aderisce l’iniziativa

Sabato prossimo (17 maggio) cade la Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale. In tutta Europa tanti musei e siti culturali saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro.

Il Parco archeologico della Valle dei Templi aderisce alla manifestazione aprendo in notturna il Museo archeologico Pietro Griffo, visitabile dalle 20 alle 23. L’occasione per scoprire la collezione di uno dei musei più interessanti dell’Isola, in un orario inedito: sia alle 20.30 che alle 21.30 si potrà partecipare ad una visita guidata da un archeologo che raccoglierà il filo conduttore del culto di Demetra e della figlia Kore nell’antica Akragas: tra ex voto, terrecotte architettoniche e gronde leonine, i visitatori scopriranno culti e credenze incentrati su due figure tra le più misteriose e “notturne” della mitologia classica.

(ticket visita: 5/4 euro)