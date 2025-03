Ruba in un negozio dell’aeroporto, 61enne denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un uomo di 61 anni della provincia di Ragusa che, prima di prendere l’aereo, non ha resistito alla tentazione di rubare un paio d’occhiali da sole in un negozio dell’area partenze dello scalo catanese.

Dopo aver superato i controlli, per ingannare l’attesa prima dell’imbarco, il 61enne ha pensato di fare un giro tra le attività commerciali e, in una di queste, ha adocchiato un paio di occhiali da sole che sono risultati di suo gradimento al punto tale da decidere di rubarli.

Dopo aver preso gli occhiali da un espositore, l’uomo si è guardato intorno e non ci ha pensato due volte a nasconderli nella tasca del giubbotto, per poi dirigersi verso il gate, pensando di non essere stato visto da nessuno. In realtà, un addetto del negozio si è accorto dell’ammanco e ha subito chiesto l’intervento della Polizia di frontiera.

Dopo aver raccolto la denuncia, gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria hanno immediatamente avviato le indagini con l’obiettivo di individuare il responsabile del furto prima che il suo aereo potesse decollare. Grazie alla visione incrociata delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza è stato possibile notare il 61enne nell’attimo in cui afferrava gli occhiali, prima di riporli nel giubbotto. Pertanto, ricostruiti tutti gli spostamenti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo tra la folla della sala partenze, appena in tempo prima dell’imbarco. Una volta vistosi scoperto, il 61enne ha spontaneamente consegnato quanto rubato che è stato recuperato dai poliziotti e restituito al responsabile del punto vendita.

Per la sua condotta, l’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.