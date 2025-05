Sequestrate dosi di cocaina e marijuana pronte per lo spaccio

Una pattuglia dell’Arma, nell’ambito di un servizio perlustrativo, ha concentrato l’attenzione su un’area compresa tra via Capo Passero e via Galermo, già oggetto di precedenti interventi e monitoraggi. In tale contesto, i militari hanno eseguito controlli in più punti strategici dell’asse viario, effettuando ispezioni accurate anche su marciapiedi, pertinenze condominiali, angoli appartati e aree di possibile occultamento di armi e droga.

Dopo un’attenta e metodica verifica, in effetti i Carabinieri hanno rinvenuto, ben nascosto ai margini della carreggiata, un sacchetto in plastica contenente ben 48 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 13 grammi) e 1,25 grammi di marijuana, già suddivisi in confezioni pronte per lo spaccio.

Secondo le stime, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare alla criminalità un guadagno illecito di oltre 3.000 euro, qualora immesso sul mercato. Un colpo diretto ai canali dello smercio al dettaglio e una risposta concreta dell’Arma nella lotta contro il narcotraffico di strada.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano operativo dei Carabinieri, che non mira soltanto a identificare e perseguire i responsabili dello spaccio, ma anche ad eliminare la sostanza stupefacente dal circuito criminale, contribuendo così alla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione tra i più giovani.

Il materiale è stato posto a sequestrato a carico di ignoti ma, sono tutt’ora in corso accertamenti per risalire ai responsabili, mentre i controlli sul territorio andranno avanti senza interruzioni, al fine di innalzare la sicurezza reale e percepita a vantaggio degli abitanti della zona.