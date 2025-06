Stalking, lesioni e percosse all’ex compagna, 59enne arrestato

La Polizia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura di Catania nei confronti di un pregiudicato di 59 anni residente a Tremestieri Etneo, riconosciuto colpevole di atti persecutori, lesioni, percosse, minaccia aggravata e porto abusivo di armi da punta o da taglio aggravato.

I fatti sono stati commessi a Pedara, l’8 gennaio 2021, e gli atti persecutori si sono protratti fino al 24 gennaio 2022.

Lo scorso 3 giugno e’ stata revocata la sospensione della carcerazione ed è stato ripristinato l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il pregiudicato è stato trasferito nella Casa Circondariale Piazza Lanza, a Catania, per scontare l’intera pena stabilità dalla sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Catania e passata in giudicato il 16 marzo 2024, a un anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati per i quali e’ stato riconosciuto colpevole.

Il legale del condannato aveva richiesto che l’uomo potesse scontare la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, ma il Tribunale di sorveglianza di Catania, con propria ordinanza, ha rigettato la richiesta.