Tenta di gettare la droga nel water, arrestato pusher

Aveva allestito una casa di spaccio nel quartiere San Cristoforo, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato, che lo ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania si inserisce tra le costanti azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati connessi allo spaccio di droga.

Nel corso dei servizi serali di pattugliamento del territorio, gli agenti hanno individuato, tra via Testulla e via Telefono, nel quartiere San Cristoforo, un’abitazione adibita a piazza di spaccio.

All’interno, gli agenti hanno trovato tre tossicodipendenti, assuntori di crack, e il pusher 22enne, anch’egli tossicodipendente.

Il giovane, non appena si è accorto della presenza della Polizia, attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, installato abusivamente lungo l’intero perimetro dell’abitazione, ha tentato di disfarsi della droga in suo possesso, gettandola nel water. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a recuperare una parte della sostanza stupefacente all’interno dello scarico fognario, recuperandola tra i liquami.

Nello specifico, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 11 grammi di marijuana e 9 grammi di crack.

Il giovane aveva ancora con sé tutto il denaro presumibilmente guadagnato grazie alla vendita della droga, 660 euro circa. La sostanza stupefacente sequestrata verrà successivamente inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore. Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania. Il 22enne rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.