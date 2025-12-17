Lampedusa

Lampedusa, sbarcati 81 migranti

Tra le persone soccorse, provenienti da Bangladesh, Egitto e Sudan, ci sono anche otto minorenni

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Un barcone di 12 metri con a bordo 81 migranti e’ stato intercettato nella notte al largo di Lampedusa dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Tra le persone soccorse, provenienti da Bangladesh, Egitto e Sudan, ci sono anche otto minorenni.

I migranti hanno raccontato di essere partiti da Zuara, in Libia, nel pomeriggio di martedi’. Dopo lo sbarco, sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 137 ospiti. Per 56 di loro programmato il trasferimento con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. 

