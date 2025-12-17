Assalto con esplosivo a bancomat, indagano i carabinieri

Banda del bancomat in azione la notte scorsa a Palagonia dove, utilizzando dell’esplosivo, è riuscita a portare via la cassaforte esterna della filiale di Unicredit.

Secondo le prime informazioni pare che ad agire siano stati almeno tre rapinatori che poi sono fuggiti a bordo di un’Alfa Giulietta bianca, guidata da un quarto complice. Indagano i carabinieri della compagnia di Palagonia e del comando provinciale di Catania.