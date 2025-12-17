Catania

Assalto con esplosivo a bancomat, indagano i carabinieri

Portata via la cassaforte della filiale Unicredit di Palagonia

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Banda del bancomat in azione la notte scorsa a Palagonia dove, utilizzando dell’esplosivo, è riuscita a portare via la cassaforte esterna della filiale di Unicredit.

Secondo le prime informazioni pare che ad agire siano stati almeno tre rapinatori che poi sono fuggiti a bordo di un’Alfa Giulietta bianca, guidata da un quarto complice. Indagano i carabinieri della compagnia di Palagonia e del comando provinciale di Catania.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Catania

Assalto con esplosivo a bancomat, indagano i carabinieri
Lampedusa

Lampedusa, sbarcati 81 migranti
Catania

Sorpreso a svuotare macchinette automatiche, denunciato 26enne
Giudiziaria

Caso Open Arms, la procura generale chiede di conferma l’assoluzione per Salvini 
Palermo

Violenza sessuale su una turista, 46enne incastrato dal dna: arrestato
di Gioacchino Schicchi

Consorzio universitario senza guida da mesi: la radiografia di un sogno infranto
banner italpress istituzionale banner italpress tv