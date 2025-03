Tenta di fuggire dai Carabinieri: bloccato ed arrestato

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato in flagranza un 33enne pregiudicato del posto per resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 21.00, infatti, i militari di una delle pattuglie, mentre transitavano lungo via V. Emanuele, hanno notato il conducente di una Fiat Punto che, procedendo in senso contrario, alla loro vista ha svoltato bruscamente nel tentativo di eludere un possibile controllo. Insospettiti, i Carabinieri gli hanno imposto l’alt, ma l’uomo ha ignorato l’ordine, accelerando. Nel compiere la repentina manovra, sperando di sfuggire al controllo l’autista ha, però, perso il controllo del veicolo, andando a collidere contro un marciapiede. Abbandonata l’auto, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato immediatamente bloccato dai militari, che lo hanno messo in sicurezza. Stante il forte odore di sostanze alcoliche che emanava, gli è stato chiesto di sottoporsi al test dell’etilometro, ma ha rifiutato.

Il 33enne fermato, è stato così posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.