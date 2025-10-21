Catania

Uomo trovato morto in un B&B a Catania, indagini

Un uomo di mezza età di nazionalità cinese è stato trovato morto all'interno della struttura ricettiva

Tragica scoperta in un bed and breakfast in via Pacini, in pieno centro a Catania. Un uomo di mezza età di nazionalità cinese è stato trovato morto all’interno della struttura ricettiva. Sul posto personale del 118 e agenti della Polizia di Stato per accertare la causa del decesso. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Questura, l’uomo sarebbe deceduto in seguito ad un arresto cardiaco. Indagini sono in corso.

