Padre accoltella la famiglia, ecco chi è l’operatore del 118 che ha soccorso la bambina

Vincenzo Guida è l’operatore del 118 che ieri a Cianciana dopo aver soccorso la mamma e il figlio che erano stati accollati da Daniele Alba, è salito su una grù, si è avvicinato alla finestra dell’abitazione, ed ha convinto l’uomo a consegnarli la bambina. “Un gesto veramente eroico. Ha avuto tanto coraggio questo papà. Grazie per aver salvato la vita a quella bambina impaurita e ferita da chi invece la doveva e la dovrebbe difendere da questo mondo crudele, grazie grande Vincenzo Guida, perché quei bambini sono anche figli nostri. Speranzosi di un pronto recupero per la mamma e questi due piccoli”, si legge in un post pubblicato su Facebook. Potremmo definirlo eroe, ma Vincenzo ha fatto il suo lavoro, ha salvato una vita, ha parlato con il meccanico 35enne, che in quel momento di poca lucidità, si era barricato in casa con la bambina, dopo aver accoltellato la moglie e l’altro figlio. Vincenzo con tanta lucidità e con tanto coraggio si è fatto consegnare la bambina, avvolta in un lenzuolo bianco, ormai sporco di sangue, e subito l’ha caricata su una barella per trasferirla a Palermo.