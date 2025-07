Supportano le attività di emergenza del 118, il presidente Castro: “grazie a tutti i volontari”

“Il vostro impegno quotidiano costituisce un esempio tangibile dei più alti valori di solidarietà e altruismo – a tutti voi, desideriamo esprimere la nostra più sincera e profonda gratitudine per il contributo che offrite con dedizione e senso di responsabilità.” Queste le parole di Riccardo Castro Presidente Seus 118 Sicilia nel ringraziare le Associazioni di Volontariato, i Consorzi, i numerosi volontari, Uomini e Donne straordinari che con encomiabile dedizione, competenza e spirito di servizio, assicurano un supporto alle attività, dal servizio eccedenze agli interventi connessi a grandi eventi e scenari di maxi emergenza.

“In questi giorni particolarmente complessi, dice il presidente Castro, la vostra presenza è stata di supporto su molteplici fronti: dall’assistenza sanitaria prestata in occasione degli incendi che stanno interessando diversi territori della nostra isola mettendo a dura prova l’intero sistema dei soccorsi, fino alla gestione sanitaria durante eventi e manifestazioni pubbliche di grande affluenza“, ha concluso.

Ad Agrigento l’unica associazione a prestare servizio a fianco del 118 è GISE diretta da Sandro Bennici con una postazione 24h al Villaggio Mosè, presso il Palacongressi concessa dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi diretta da Roberto Sciarratta; postazione di fondamentale importanza per gli eventi di criticità ed emergenza che si verificano in specie a San leone. Numerosi interventi sono stati gestiti dall’associazione in maniera eccellente.