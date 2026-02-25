Cianciana

Truffa telefonica a Cianciana, il sindaco mette in allerta la popolazione

“La prevenzione e la collaborazione di tutti sono strumenti fondamentali per tutelare la sicurezza della nostra comunità”, ha detto il primo cittadino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Amministrazione Comunale informa che nel territorio di Cianciana si è verificato un episodio di truffa telefonica. A renderlo noto è il sindaco Francesco Martorana. Ignoti, contattando telefonicamente da numeri sconosciuti e utilizzando diverse giustificazioni, hanno cercato di ottenere informazioni riservate, dati personali, denaro, oro o altri beni di valore.

“Si invita, sottolinea il primo cittadino, la popolazione ad evitare di rispondere a chiamate provenienti da numeri sconosciuti o sospetti, non comunicare per nessun motivo dati personali, codici di accesso, estremi di documenti o informazioni bancarie e sopratutto di non aprire la porta a sconosciuti e non consegnate somme di denaro o oggetti preziosi a terzi. In caso di dubbi o situazioni sospette, contattate immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o rivolgetevi alle Forze dell’Ordine. Si raccomanda di informare e sensibilizzare in particolare le persone anziane e i soggetti più fragili.La prevenzione e la collaborazione di tutti sono strumenti fondamentali per tutelare la sicurezza della nostra comunità”, ha concluso il sindaco Martorana.

