Fratelli d’Italia, Luciano Zuccarello nominato responsabile dell’organizzazione in Sicilia

Il commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, on. Luca Sbardella, ha nominato Luciano Zuccarello responsabile regionale dell’organizzazione del partito. Zuccarello, che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore del commercio, ambito nel quale ha svolto per diversi anni il ruolo di dirigente di Confcommercio, è uno storico esponente della destra catanese e siciliana, con oltre 52 anni di militanza politica.

Nel corso del suo percorso istituzionale è stato consigliere comunale a Catania, per due legislature negli anni Duemila, e amministratore di una società partecipata. Ha ricoperto negli anni incarichi di dirigente a livello comunale, regionale e nazionale. Ha aderito a Fratelli d’Italia nel dicembre 2012, contribuendo fin dalla fase iniziale, insieme a un gruppo di ‘idealisti’ della destra, alla costruzione e al radicamento del partito sul territorio. Nel novembre 2023 è stato eletto, in occasione del congresso cittadino, nel coordinamento comunale ed è attualmente coordinatore del Circolo ‘Stella Rao’.

“Ringrazio il commissario regionale per la fiducia accordatami – dichiara Luciano Zuccarello – Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio. Il mio obiettivo sarà rafforzare ulteriormente l’organizzazione del partito in Sicilia, consolidando la presenza nei territori e valorizzando il lavoro dei circoli e dei militanti. Fratelli d’Italia è cresciuta grazie all’impegno di tante donne e uomini che hanno creduto in un progetto politico chiaro e coerente; continueremo su questa strada con determinazione e unità”.