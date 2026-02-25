Al Giardino della Kolymbethra un mercato agricolo e florovivaistico

Cultura

L'appuntamento é per domenica 1 marzo

Nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, il Giardino della Kolymbethra ospita un mercato agricolo e florovivaistico, in programma nei mesi di marzo e ottobre, periodi ideali per vivere il giardino nei suoi momenti più suggestivi. Un’occasione speciale per passeggiare lungo i sentieri del giardino, tra agrumeti storici, ulivi secolari, mandorli, fichi d’India e piante aromatiche, scoprendo lungo il percorso una selezione accurata di prodotti e primizie tipiche di questo paesaggio antico. Il mercato, che prende forma in questo luogo per ricordare e valorizzare la vocazione agricola storica della Kolymbethra, non è solo uno spazio di acquisto, ma la testimonianza concreta di una cultura agricola profondamente radicata nel luogo e un racconto vivo del territorio: fiori, piante e prodotti proposti provengono infatti da coltivazioni locali e seguono il ritmo naturale delle stagioni.
Oltre al mercato, il programma prevede incontri con produttori e vivaisti, visite guidate speciali a tema botanico e agronomico, laboratori didattici per adulti e bambini, talk di approfondimento e degustazioni. Un appuntamento pensato per appassionati, famiglie e curiosi, per vivere il Giardino della Kolymbethra, conoscere la sua identità agricola, ancora viva e attiva, e acquistare i frutti della sua terra.
Alle ore 11:00 di giorno 1 marzo è prevista una speciale visita guidata a cura dell’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali dal titolo “Mandorlo: custode dell’attesa tra pietra eterna e cuore fiorito”. Sempre alla stessa ora, i bimbi, invece, potranno partecipare a “Una primavera dal colore del mandorlo”, un laboratorio sensoriale che unisce racconto mitologico e tradizioni popolari, con attività creative e manipolative. 

Con la partecipazione speciale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Agrigento, di Confagricoltura Sicilia e Confagricoltura Agrigento.

