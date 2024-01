Vandali in azione a Cianciana, devastato presepe vivente

Nei giorni ignoti hanno devastato il presepe vivente di Cianciana. Dopo la scoperta gli organizzatori hanno sistemato tutto quanto per dare la possibilità a tanti visitatori di recarsi sul posto e ammirare il presepe. “Spero che i responsabili di questo vile gesto siano scoperti e puniti per quel che meritano. Un gesto che colpisce tutta la comunità e l’associazione Cianciana Experience e i tanti volontari che tanta devozione e Fede ha messo in campo nella realizzazione di questo evento”, scrive cosi Filippo Giannone vicesindaco di Cianciana.