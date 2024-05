Comitini, al via i lavori di ristrutturazione della scuola di via Apollo XI

Il prossimo lunedì 27 maggio verrà posata la prima pietra con l’avvio del cantiere che prevede la ristrutturazione della scuola elementare e media di via Apollo XI a Comitini.

Grazie al lavoro certosino del sindaco Luigi Nigrelli che lo aveva inserito nel programma elettorale e dei dirigenti Giovanni Gentiluomo e Salvatore Parello, la più piccola città d’Italia, è riuscita a portare a casa un finanziamento del PNRR di un milione di euro oltre ad altri 400mila euro per l’ efficientamento energetico.

Dopo diversi anni di forzata chiusura per inagibilità, con determinazione e pervicacia l’attuale amministrazione comunale ha cercato e trovato la misura e le risorse necessarie per riqualificare questa storica ed importante struttura scolastica.

“Sono contento perché questo ennesimo risultato portato a casa – dice il sindaco Luigi Nigrelli – dimostra il lavoro ed il serio impegno della mia amministrazione e degli uffici comunali. Lavorando tutti nella stessa direzione è impossibile non accedere ai finanziamenti. Da quando mi sono insediato ho sempre dato il massimo per migliorare la vivibilità in città. Pian piano i risultati stanno arrivando e, siamo al lavoro per ottenere un altro finanziamento per la palestra scolastica adiacente al plesso di via Apollo XI, avendo già individuato una adeguata misura”.