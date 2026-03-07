comitini

Comitini piange la scomparsa l’assessore Pavone: proclamato il lutto cittadino

Il sindaco Nigrelli: “ Oggi, nel silenzio che segue la tua scomparsa, resta viva la memoria del tuo impegno, della tua integrità e della tua umanità”

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Comitini piange la scomparsa dell’assessore Comunale Mario Pavone. Un messaggio commosso e di profonda stima e gratitudine è stata espressa dal sindaco Luigi Nigrelli che scrive: “Caro Mario, ricordo bene il giorno in cui firmammo la tua nomina ad Assessore. Fu certamente un momento importante per la nostra comunità, ma per me fu anche l’inizio di una sincera amicizia con un uomo retto, leale e profondamente devoto al bene comune.Oggi, nel silenzio che segue la tua scomparsa, resta viva la memoria del tuo impegno, della tua integrità e della tua umanità. Hai onorato il tuo ruolo con dignità e con un autentico senso delle istituzioni, lasciando un segno che il tempo non potrà cancellare.Le cariche passano, ma l’esempio e l’affetto restano. Il tuo ricordo continuerà ad accompagnarci come testimonianza dei valori che hai saputo incarnare e come guida per chi crede ancora nel servizio alla comunità.Ti porterò sempre con me nel ricordo e nella gratitudine per il cammino condiviso.”

Oggi a Comitini, giorno dei funerali dell’assessore Pavone, il sindaco Nigrelli, ha ritenuto doveroso ricordare la sua figura per la costante dedizione al lavoro ed al dovere
istituzionale, fatto per cui ha la gratitudine di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutti i
comitinesi, oltre che rappresentare alla famiglia la vicinanza e solidarietà dell’intera comunità per la sua prematura scomparsa;
ritenendo opportuno proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alla cerimonia funebre.

