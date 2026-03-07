Truffa a pensionata, anziana agrigentina consegna 20 mila euro in gioielli a finti avvocati 

Ennesima truffa in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere finita nelle maglie dei malviventi è un’anziana di 82 anni di Cianciana. La pensionata è stata raggiunta telefonicamente da un sedicente avvocato che le ha raccontato di presunti guai giudiziari della nipote, coinvolta in un fantomatico incidente stradale a Sciacca.

Alla donna è stato detto che per tirare fuori dai pasticci la parente avrebbe dovuto pagare per l’assistenza nell’iter giudiziario. Poco dopo, alla porta della signora, si è presentato un uomo al quale sono stati consegnati tutti i gioielli di famiglia per un valore complessivo di circa 20 mila euro. Soltanto in un secondo momento l’82enne ha capito di essere stata truffata e ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai due malviventi.