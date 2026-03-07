Volley serie B: domani a Sciacca arriva l’Aquila Bronte e serve il calore della città

Match di altissimo livello domani al Palatenda Roccazzella per la XVIII giornata del girone H di Serie B. La Scalia Volley Sciacca, alle ore 17, ospiterà la corazzata Aquila Bronte, seconda forza del campionato e in piena corsa per il primo posto insieme al Vibo Valentia, a soli due punti dalla capolista Corigliano. Gli etnei, costruiti per vincere, vantano un organico di grande qualità e hanno pagato solo un paio di passi falsi inattesi. Tra le loro fila, a guidare la regia, ci sarà anche il palleggiatore saccense Alessandro Ribecca, un motivo in più per rendere la sfida ancora più sentita. La squadra di Tani Frinzi Russo, reduce dalla trasferta di Vibo Valentia dove ha espresso ottimi livelli soprattutto nel secondo set, è chiamata ad alzare l’asticella del proprio rendimento. Per mettere in difficoltà una formazione così attrezzata servirà una prestazione totale, intensa, continua. E per farlo, la Scalia Volley ha bisogno del suo pubblico. Serve il Palatenda pieno, caldo, rumoroso. Serve la spinta dei tifosi, quella che in casa ha spesso fatto la differenza. Domani non è una partita qualunque: è una sfida che profuma di grande volley. La città è chiamata a rispondere presente.