Incendio in una villetta a Casteltermini, morta 68enne

Il cadavere di una donna di 68 anni – Filomena De Marco -è stato rinvenuto ieri mattina in una villetta nella periferia di Casteltermini. Il corpo era carbonizzato. La donna viveva da sola nell’abitazione. Un incendio, la cui causa è ancora in corso di accertamento, è divampato intorno mezzogiorno. Le fiamme non avrebbero lasciato scampo alla signora.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agrigento e Mussomeli. Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Nelle prossime ore arriveranno da Palermo le squadre speciali dei Vigili del fuoco per i dettagli del caso. Intanto, la Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte ed eliminare qualsiasi dubbio.