Arrestati dalla Polizia due ladri sorpresi prima di svaligiare un appartamento

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e dell’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dei furti in appartamento, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 27 e 30 anni, responsabili di tentato furto in abitazione.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”, durante il pattugliamento delle zone più esposte a questo tipo di reati, percorrendo la via Empedocle, hanno notato due uomini, armeggiare sul balcone di un appartamento del primo piano di uno stabile. In particolare, i poliziotti hanno notato un uomo forzare, con degli arnesi atti allo scasso, una porta finestra, mentre l’altro, il palo, restare di guardia. Una volta divelto il meccanismo di chiusura della finestra, uno dei due malviventi ha tentato di introdursi nell’appartamento, allorquando gli agenti sono intervenuti. A quel punto i due malintenzionati si sono messi in fuga che si è concluso, dopo un breve inseguimento, con gli agenti che sono riusciti a raggiungere e bloccare i due.

Accompagnati negli uffici del Commissariato e conclusi gli adempimenti di rito, i due uomini, catanesi e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per tentato furto in abitazione. Contestualmente è stato avvisato il proprietario dell’appartamento che ha mostrato gratitudine nei confronti degli agenti intervenuti.