Distrutto dal fuoco il ristorante Tunèz, sulla scogliera di Cala Croce a Lampedusa

Distrutto dalle fiamme il ristorante Tunèz, sulla scogliera di Cala Croce a Lampedusa. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco di Lampedusa, che hanno domato l’incendio impiegando quattro mezzi.

Il locale in legno è stato avvolto dall’incendio e si è temuto il peggio per la presenza di una grande bombola di gas che, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’incendio sia partito dalla cucina del locale ma ancora non è certa l’origine (dolosa o meno) delle fiamme. Avviate le indagini da parte dei Carabinieri della locale tenenza.