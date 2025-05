Incidente alla Dolfin, ferito operaio di un’impresa esterna: è grave

Un operaio di 30 anni è rimasto gravemente ferito mentre, per conto di una ditta esterna, stava lavorando nella sito dell’industria dolciaria della Dolfin a Riposto. L’uomo sarebbe precipitato da un lucernario che stava riparando compiento un volo di una dozzina di metri.

Soccorso da personale del 118 è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre.

L’operaio ferito ha 37 anni, ed è originario di Vittoria (Ragusa), ed è un dipendente di una ditta esterna incaricata della manutenzione ordinaria della struttura. Stava lavorando per un intervento programmato sulla copertura di un capannone dello stabilimento Dolfin di Riposto.

Lo precisa l’azienda sottolineando che, “tramite i vertici e i tecnici incaricati, sta monitorando la situazione in dialogo con gli enti preposti ed è costantemente in contatto con i referenti della ditta incaricata dei lavori per seguire lo stato di salute dell’operaio”.