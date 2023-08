Scontro su Ss Troina-Catania, muore donna di 32 anni

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Ss 575, Troina – Catania. Il bilancio è di un morto e 4 feriti. La vittima è una donna Mariarita Gravagna, 32 anni, originaria di Giarre ma residente a Troina, che viaggiava con il marito, trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania e che sarebbe in gravi condizioni, e la figlioletta di quattro anni, anche lei rimasta ferita, ma sembra in maniera non grave. L’incidente si è verificato sul rettilineo San Paolo a circa 10 chilometri da Troina (En). Nell’incidente sarebbero coinvolte altre auto, ma al momento le notizie sono frammentarie. Sulla strada la circolazione è bloccata e si è formata una lunga coda. Secondo le prime notizie trapelate ma non confermate, ad innescare lo scontro sarebbe stata una vettura che procedeva a velocità elevata in direzione Troina e che si è scontrata frontalmente con l’auto sulla quale viaggiava la vittima con i familiari che stava sopraggiungendo in senso opposto, e con quella che si trovava dietro a quest’ultima i cui occupati sono rimasti lievemente feriti. Gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, anche il guidatore della vettura che avrebbe invaso la corsia opposta.