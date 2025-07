Scoperta una stalla abusiva, liberati due cavalli

Blitz della polizia di Stato in un terreno di San Giuseppe La Rena, nel Catanese, dove è stato trovato un box adibito a stalla. I poliziotti della squadra a cavallo della questura di Catania e i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di sanità pubblica veterinaria dell’Asp, hanno rintracciato il gestore, un pregiudicato catanese di 59 anni. Al termine di tutti i controlli, al gestore sono state comminate diverse sanzioni per un importo totale di 6.500 euro. In particolare, sono state contestate la mancanza di codice aziendale, applicando una sanzione per 1.500 euro, la mancata identificazione dei cavalli che ha determinato una sanzione di 3 mila euro e l’assenza del test anemia infettiva, con un’ulteriore sanzione di 2 mila euro. I due cavalli sono stati posti sotto vincolo sanitario che permarrà fino a quando il gestore non avrà provveduto a ottemperare alle prescrizioni indicate dai sanitari.