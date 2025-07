San Calogero, i fuochi d’artificio saranno realizzati allo stadio Esseneto 

I giochi pirotecnici in occasione della giornata conclusiva dei festeggiamenti in onore di San Calogero saranno realizzati all’interno dello stadio Esseneto di Agrigento e non più alla Villa Bonfiglio. Lo ha disposto il Comune dopo le polemiche e i disagi avvenuti la scorsa settimana.

I fuochi d’artificio erano stati esplosi all’interno di Villa Bonfiglio provocando non pochi fastidi ai residenti della zona di Viale della Vittoria e anche un piccolo incendio divampato nel boschetto a ridosso di via Giovanni XXIII. Adesso la “retromarcia” con la nuova disposizione.