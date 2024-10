Strage sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bimbi feriti (foto)

Tragico incidente stradale sulla Palermo-Sciacca. Tre le vittime e fra queste una coppia i cui tre figli di 4, 6 e 8 anni sono rimasti gravemente feriti.

E’ accaduto stamane, poco dopo le 8, sulla statale 624, Palermo-Sciacca, nota tristemente come la ‘strada della morte’. La famiglia viaggiava su una Mercedes che si è scontrata frontalmente con un Suv Toyota il cui conducente ha perso la vita. Sono in corso i rilievi dei carabinieri sul luogo dell’incidente, all’altezza del bivio per Giacalone.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i corpi dagli abitacoli. Le vittime sono la coppia di tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni da anni residente a Ribera (AG), e il palermitano Riccardo Pardi, di 51 anni. Restano gravi le condizioni dei tre fratellini ricoverati all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo. Per il più grande è stato necessario un intervento neurochirurgico, mentre il secondogenito sarà operato per una frattura del femore. Il piccolo di 4 anni sarebbe in condizioni migliori. I medici si sono riservati la prognosi. Dai primi rilievi – condotti dai carabinieri – sembra che i tre minori fossero sistemati sul sedile posteriore mentre restano da chiarire dinamica e cause del violento impatto frontale.