A Maggio il 5° Raduno nazionale città di Agrigento

La storia vespistica nasce ad Agrigento negli anni 50 come un po’ in tutta Italia. Sono i fratelli Catanese con la concessionaria in via Atenea al numero 13 a dar vita al primo movimento, organizzando dei raduni e delle manifestazioni sportive a carattere nazionale.

Con il tempo tale Movimento però si è spento.

Nel 2004 un gruppo di appassionati della Vespa hanno rimesso in piedi il movimento vespistico ad Agrigento, creando il ”Vespa Club Agrigento”, portando in giro per la Sicilia ed anche in tutta Italia il nome della città. In questi anni sono stati organizzati eventi e trasferte importanti: raduni nazionali, raduni statici, raduni cittadini, mostre, manifestazioni sportive di regolarità, gimkane, eventi di beneficenza, il Meeting under 18 (il più partecipato d’Italia). Sono passati 10 anni esatti dall’ultimo raduno nazionale organizzato dal Club Agrigento e 20 dalla sua rifondazione.

Per questa ricorrenza il Vespa club Agrigento festeggia questo compleanno, con il più classico dei modi, organizzando il 115° Raduno Vespa città Agrigento”, che avrà luogo nella città dei templi il 25 e 26 maggio prossimi, e che prevede la tappa del Campionato turistico nazionale e la tappa del Campionato turistico Regione Sicilia.