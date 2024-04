A Menfi la Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace

Sabato 6 aprile 2024, Menfi celebra la Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace con un’entusiasmante giornata di eventi e attività presso Piazza Vittorio Emanuele. Questa celebrazione non solo commemora l’inaugurazione dei primi Giochi Olimpici moderni nel 1896, ma anche il valore intrinseco dello sport nel promuovere la salute, l’integrazione sociale e la pace.

La Risoluzione 67/296 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2013 ha istituito questa giornata per evidenziare l’importanza dello sport nel migliorare la qualità della vita delle persone e nello sviluppo delle comunità. Lo sport non è solo una questione di competizione, ma anche di connessione umana, solidarietà e crescita individuale e collettiva.

Numerose associazioni sportive locali parteciperanno all’evento, offrendo una vasta gamma di discipline per tutte le età e livelli di abilità. Dalle arti marziali al calcio, dal tennis al padel, ci sarà qualcosa per tutti i gusti. Inoltre, saranno presenti professionisti e istruttori qualificati per guidare le attività e fornire consigli e supporto.