A Racalmuto il concerto di Angelo Famao, la stella siciliana del cantautorato neomelodico 

Dopo Licata, il cantante neomelodico Angelo Famao torna nella sua Sicilia; domenica 28 Luglio un concerto si svolgerà a Racalmuto in piazza Barona per chiudere i festeggiamenti in onore di Maria Ss. Del Monte.

Dopo il tormentone “Tu si a fine do munno” per il cantante siciliano sarà occasione per presentare il suo nuovo singolo dalle tinte love e dal ritmo trascinante, Io e Te, già su tutte le piattaforme digitali, e che sta facendo ballare il mondo di Tik tok.

Sui social media, Angelo Famao ha una presenza impressionante, con quasi 400mila follower su Instagram e 400mila su Tiktok, dimostrando il suo forte impatto sulla piattaforma dove i suoi brani sono diventati virali.