A Ribera dal 10 al 17 giugno il “Toscanini Music Festival”

Al via la prima edizione del “Toscanini Music Festival” dal 10 al 17 giugno con il patrocinio del Comune di Ribera e del Dipartimento dei Beni Culturali Regione Siciliana presso l’Atrio esterno del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera alle ore 19,00.

In programma tanta buona musica al tramonto con gli studenti di tutte le Scuole e i Dipartimenti Classici, Jazz e Pop Rock del Conservatorio. Tutti i concerti ad ingresso libero. Durante l’evento, verranno illustrati anche i vari corsi accademici del Conservatorio di Musica e sarà questa una occasione per conoscere i docenti. La domanda per poter accedere alle Ammissioni ai corsi Accademici A.A.2024-25 scade infatti il 15 Giugno.

Si ringrazia: il Comune di Ribera per avere messo a disposizione il palco esterno, assessorato Beni Culturali e dell’identità Siciliana Regione Siciliana, il Direttore Prof. Riccardo Ferrara, il docente Referente Coordinatore del Festival M° Sergio Cali, il direttore di produzione Prof. Simone Piraino, il Direttore artistico prof.ssa Mariangela Longo, i docenti, gli studenti e tutto lo staff amministrativo del Conservatorio.