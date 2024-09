Accordo tra Mussomeli e DMO Valle dei Templi per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025

È stato siglato il 31 agosto scorso, a Mussomeli, un accordo di collaborazione tra la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e il Comune di Mussomeli, che avrà l’obiettivo di promuovere il turismo facendo conoscere anche all’estero il grande patrimonio di beni culturali e ambientali, le produzioni e le tradizioni del territorio.

L’impegno del Distretto Turistico consiste anche nell’inserimento di Mussomeli nelle azioni promozionali programmate per il grande appuntamento di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. L’intesa scaturisce dalla volontà di riadesione del Comune di Mussomeli alla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi quale socio di parte pubblica.

“Puntiamo molto sulla collaborazione con il Distretto Turistico – ha dichiarato il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania – perché potrà essere un valore aggiunto in termini di attrazione turistica per il nostro territorio. Il Comune di Mussomeli ha investito molto sull’attività di promozione, lo ha fatto con il progetto “casa a un euro”, che ha consentito di vendere 450 case ad acquirenti di 18 nazionalità. Ora, in occasione dell’ormai prossimo appuntamento con Agrigento Capitale Italiana della Cultura, stiamo lavorando per farci trovare pronti ed essere anche noi una destinazione turistica appetibile per i tanti turisti che verranno a visitare la città della Valle dei Templi”.

Soddisfatto l’amministratore delegato del Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa: “Mussomeli è una gemma del nostro territorio: lo è per il suo Castello, grandissimo attrattore, ma lo è anche per il suo centro storico urbanisticamente integro, per i suoi eventi centenari, come l’Antica Fiera del Castello che attrae migliaia di visitatori. Il rientro del Comune di Mussomeli nel Distretto Turistico è per me motivo di particolare soddisfazione: lo è a maggior ragione adesso, perché è il momento dei borghi, che hanno la massima attenzione da parte della Regione e del Governo nazionale. Ciò sta determinando grandi opportunità di sviluppo. Se il Comune di Mussomeli ha finora avviato questo percorso di sviluppo da solo, adesso potrà farlo con il sistema dell’area distrettuale, che da quando ha avviato un’intensa attività di promozione ha al suo attivo, rispetto al 2019, che è l’anno di riferimento pre-pandemia, un aumento della permanenza media dei turisti del 40 per cento. Cominceremo da subito – conclude La Gaipa – , al TTG di Rimini dal 9 all’11 ottobre, con una degustazione di prodotti tipici e con materiali promozionali nello stand Sicilia e, a seguire, con altri eventi e attività di comunicazione su Agrigento Capitale 2025 che coinvolgeranno anche Mussomeli”.