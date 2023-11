Agrigento, al via la 43ª edizione dello Sport FilmFestival

Presentata oggi all’Ars, la 43esima edizione dello Sport FilmFestival, in programma dal 20 al 26 novembre 2023, al teatro Pirandello di Agrigento. La rassegna di cinema sportivo prevede le proiezioni dei film in concorso, un’esposizione dedicata al trinomio “Sport, alimentazione e salute”, meetenig con produttori, registi e attori, il convegno “Sport, cinema e medicina” e le cerimonie di consegna dei Paladini d’Oro 2023. Il piu’ antico festival di cinema sportivo del mondo, nato nel 1979 a Palermo da una idea di Vito Maggio e Sandro Ciotti, e’ promosso e organizzato dal direttore artistico Roberto Marco Oddo, in collaborazione con il comune di Agrigento, patrocinata dall’assemblea regionale Siciliana, dall’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo e dal Coni. “Siamo onorati di portare il festival ad Agrigento – ha detto Oddo – prossima capitale della cultura, una edizione che passera’ alla storia per essere la prima lontana dalla citta’ che ha dato i natali alla rassegna di cinema sportivo piu antica del mondo e per la quantita’ e la qualita’ di produzioni cinematografiche provenienti da 40 nazioni”.

Al premio internazionale cinematografico partecipano produzioni provenienti da diverse nazioni, tra queste: Stati Uniti, Brasile, Qatar, Colombia, Panama, Costa Rica, Canada, Cipro, Cina, India, Thailandia, Palestina, Iran, Russia, Kazakistan, Nuova Zelanda e nazioni provenienti da quasi tutta Europa. Oltre150 film tra cortometraggi, lungometraggi, film olimpici, paralimpici, football e Esport film. “La nostra mission e’ quella di sostenere eventi di alta qualita’ culturale, perche’ e’ attraverso queste manifestazioni che facciamo promozione turistica – ha detto l’assessore al Turismo Elvira Amata – Per ogni euro speso, almeno tre ricadono sul territorio siciliano”. Il festival si concludera’ il 25 novembre, nel corso della serata di gala, che sara’ presentata dalla giornalista Nadia La Malfa e da Roberto Marco Oddo, in cui saranno consegnati i Paladini d’oro che quest’anno andranno al presidenfe del Coni, Giovanni Malago’, al regista Massimiliano Bruno e al produttore Francesco Bellomo.