Agrigento Capitale della cultura vola al TTG Travel Experience di Rimini

Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, il Colle di Girgenti, l’area dei Monti Sicani, i piccoli borghi dell’entroterra con i loro stili di vita autentici, la Costa del Mito e le sue strutture ricettive: sono queste le mete più richieste al desk della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, all’interno dello stand Sicilia del TTG Travel Experience di Rimini, inaugurato ieri e che proseguirà fino a domani 11 ottobre.

Il TTG Travel Experience, giunto alla sua sessantesima edizione, è la principale manifestazione italiana dedicata alla promozione e alla commercializzazione dell’offerta turistica del Paese. Questo evento rappresenta un’importante occasione di confronto, scambio di informazioni e networking con gli operatori del settore turistico, e consente a destinazioni e professionisti di incontrarsi e pianificare collaborazioni future.

Oggi nello stand della CNA si è svolto un incontro dedicato a “Pesaro – Agrigento – L’ Aquila. Capitali della Cultura” a cui è intervenuto il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, presidente della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, e che è stato concluso dal segretario generale di CNA Otello Gregorini.

Ieri, durante la conferenza stampa tenuta dall’Assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, sono intervenuti i rappresentanti delle DMO regionali, tra cui il direttore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Vincenzo Camilleri, che ha messo in risalto l’importanza della presenza di Agrigento e del territorio della DMO in un contesto internazionale come il TTG. Sullo sfondo della conferenza, le immagini di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 hanno catturato l’attenzione, mostrando le numerose eccellenze del territorio agrigentino.

“Non si tratta solo di una straordinaria vetrina internazionale – ha dichiarato il presidente della DMO e sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè – ma di un momento di confronto strategico sulla programmazione e su un modello di sviluppo che intendiamo seguire, in stretta collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana”.

Il TTG di Rimini si conferma, dunque, come una piattaforma fondamentale per dare visibilità alle bellezze di Agrigento e della Sicilia, e per tracciare le linee di un’offerta turistica sempre più strutturata e attrattiva per i mercati internazionali.

