Agrigento, si apre il sipario della lirica al Teatro Pirandello

Domenica 22 Ottobre 2023 alle ore 18:00 si apre il sipario con la lirica al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, col Concerto di Gran Gala, nel quale si rappresentano, diverse arie delle opere liriche di successo dei compositori “Mozart – Rossini – Donizetti – Gounod – Ambroise –Verdi – Puccini – Cilea”, a conclusione degli studi dell’Accademia d’Arte Lirica Vittorio Terranova,nella 19^ stagione lirica concertistica siciliana, cantanti provenienti dal Giappone – Cina –Romania – Italia, si esibiranno dopo avere sostenuto una settimana di Master Class Internazionaledi canto lirico tenuto dal famoso M° Vittorio Terranova coadiuvato dalla notissima Soprano ErikoSumiyoshi. In qualità di pianista e concertatore il noto M° Davide DELLISANTI. Ad ospitare l’evento è la Fondazione del Teatro L. Pirandello, che da tempo vuole suo l’evento in prossimità del 2025 Agrigento Capitale della Cultura.Il teatro L. Pirandello è un gioiello architettonico della cultura, per l’acustica sublime e perl’ottimo stato di manutenzione posseduto, che si arricchisce con la presenza dell’importanza delM° Vittorio Terranova, che dopo 60 di carriera, come artista lirico “Tenore” prima e Didattadopo, in tutto il mondo, presta la sua grande e sapiente professionalità alla magica città della Valledei Templi.Sul palco si esibiranno i solisti, i Tenori, i Soprani ed il Baritono: LIN Tianyi – KAZUKIYokoyama – XU Haulin – LIU Shaochen – WAN Wen – SUCIU Alex – LIU Xiaoxi – RAFFAELLICarlo – ROMANAZZI Giuseppe – TERRAZZINO Salvatore, quest’ultimo cantante è agrigentino.Inoltre si esibirà il coro “ Japan in Sicily 2023” composto da 10 cantanti lirici giapponesi,cantando il “VA PENSIERO” dal Nabucco di Verdi – “REGINA COELI LAETARE” dalla CavalleriaRusticana di Mascagni.A presentare la serata di Gala sarà Gaspare Frumento. All’evento sarà presente il padron dicasa il Sindaco Miccichè, con la previsione delle altre cariche istituzionali civili, militari, religiosee politiche della provincia. Inoltre sarà presente il Presidente del Conservatorio Statale di MusicaV. Bellini di Caltanissetta, l’Arch. Andrea Cristiano Maria MILAZZO.I club service provinciali di ROTARY – FIDAPA – INNER WHELL saranno massicciamentepresenti all’evento.L’ingresso al teatro è gratuito su invito, con gradita libera partecipazione, ed i posti sonogià quasi tutti esauriti.La cultura, la musica ed il canto uniscono gli esseri umani, elevando le persone al concettodi Pace e Fratellanza; dal palcoscenico è questo il solo messaggio che si vuole lanciare.